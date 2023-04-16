ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" на донецком направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили объект ВСУ возле села Архангельское, где дислоцировались наёмники "Иностранного легиона" украинской армии, сообщил глава пресс-центра подразделения Иван Бигма.

"Артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесен ряд огневых налётов, в результате которых поражены пункты временной дислокации "Иностранного легиона" в районе населённого пункта Архангельское", — рассказал в интервью агентству ТАСС.

Помимо личного состава противника, было уничтожено скопление тяжёлой техники неприятеля, добавил Бигма.

Ранее премьер-министр Украины заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ закончена и оно начнётся в ближайшее время.

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