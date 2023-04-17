Конгрессмен Тёрнер предрёк смену стратегии Украиной после утечки секретных данных США

Власти Украины способны изменить стратегию в противостоянии с Вооружёнными силами РФ из-за утечки секретных файлов Минобороны США. Такое мнение выразил американский конгрессмен Майкл Тёрнер.

Он напомнил, что в документах Пентагона содержалась информация о внешней политике Украины и планах Киева по дальнейшему ведению конфликта.

Как пояснил член конгресса, вокруг утечки файлов разгорелся большой скандал, негативно повлиявший на США и их союзников. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский испытывает серьёзное беспокойство.

"В Киеве могут сменить свою стратегию", — отметил Тёрнер в интервью CBS.

Политик допустил, что такой шаг украинского руководства изменит итог конфликта.

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