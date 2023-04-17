Словакия передала обещанные Украине истребители МиГ-29

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Словакии поставили ВСУ все обещанные военные самолёты МиГ-29. Об этом рассказал глава Минобороны республики Ярослав Надь.

"Тринадцать МиГов уже на Украине", — написал министр в социальных сетях.

Вместе с этим Надь рассказал детали передачи. По словам руководителя ведомства, в марте четыре истребителя доставили украинские пилоты, девять оставшихся самолётов военные отправили по земле.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий анонсировал новые поставки истребителей МиГ-29 Украине.

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