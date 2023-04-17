Власти Словакии поставили ВСУ все обещанные военные самолёты МиГ-29. Об этом рассказал глава Минобороны республики Ярослав Надь.
"Тринадцать МиГов уже на Украине", — написал министр в социальных сетях.
Вместе с этим Надь рассказал детали передачи. По словам руководителя ведомства, в марте четыре истребителя доставили украинские пилоты, девять оставшихся самолётов военные отправили по земле.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий анонсировал новые поставки истребителей МиГ-29 Украине.
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