Колонна лёгкой техники украинской армии была замечена в лесах в районе Кременной. Однако боевики ВСУ так и не смогли добраться до места назначения, поскольку попали под мощный огонь.
Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк" уничтожила скопление техники. Часть машин сгорела, а личный состав бросился бежать. Об этом рассказал военный корреспондент "Первого канала" Дмитрий Кулько.
"Место сосредоточения противника превращается в место его панического рассредоточения", — отметил военкор в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.