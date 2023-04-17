ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ уничтожил скопление лёгкой техники ВСУ в лесу под Кременной

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Колонна лёгкой техники украинской армии была замечена в лесах в районе Кременной. Однако боевики ВСУ так и не смогли добраться до места назначения, поскольку попали под мощный огонь.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк" уничтожила скопление техники. Часть машин сгорела, а личный состав бросился бежать. Об этом рассказал военный корреспондент "Первого канала" Дмитрий Кулько.

"Место сосредоточения противника превращается в место его панического рассредоточения", — отметил военкор в своём Telegram-канале.