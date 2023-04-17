Разведчик Корольков раскрыл планы масштабного наступления ВСУ: "Пан или пропал"

Определить точную дату наступления ВСУ нельзя, поскольку никто заранее не предупреждает противника о дне и часе начала манёвров. Однако Запад оказывается давление на президента Украины Владимира Зеленского и требует хоть какого-то результата, так как "уже не терпится". Об этом заявил эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в беседе с Pravda.Ru.

"Расходы идут, но результата пока никакого. Осталось совершенно немного времени до решающих событий, во всяком случае оттягивать им очень тяжело, очень сильное давление", — отметил он.

Конец апреля — начало мая является наиболее удачным временем для наступления ВСУ, так как земля окончательно просохнет. Раньше украинские войска не смогут продвинуться из-за тяжёлых западных танков, которые утонут в чернозёме, считает Корольков.

"Также к этому времени Украина получит необходимое количество боеприпасов, поскольку сейчас всё складируется для того, чтобы иметь преимущество хотя бы в этом", — сообщил ветеран разведки.

Киевское руководство будет действовать по принципу "пан или пропал", предупредил эксперт. Однако российские войска смогут отследить подготовку ВСУ к наступлению, поскольку сосредоточение крупных воинских формирований и боевой техники невозможно скрыть. Во-первых, у России есть свои источники информации. Во-вторых, российская армия наносит точные, правильные удары именно по тем местам, где дислоцируется противник.

Корольков сравнил контрнаступление Украины с домом, который построен на песке: "Пройдёт хороший ливень, и дом обязательно кувыркнётся". Несмотря на регулярные поставки со стороны Запада, иностранной техникой нужно управлять, набрать личный состав и обучить его, но все профессиональные подразделения ВСУ выбиты, подчеркнул экс-разведчик.

"Все основные части давно переформатированы на совершенно новых людей. Они просто не в состоянии провести успешное наступление", — сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

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