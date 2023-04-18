Армия Украины обстреляла Шебекино Белгородской области

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что украинские военные обстреливают Шебекино Белгородской области. Жители города получили соответствующие предупреждения по СМС.

По информации bel.ru, Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций призвала граждан спрятаться в укрытиях. О пострадавших в результате атаки ВСУ власти не заявляли. Предположительно, украинские военные ничего не разрушили.

Ранее сообщалось об обстреле села Козинка в Грайворонском городском округе.

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