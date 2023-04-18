Российские журналисты сообщили, что украинские военные обстреливают Шебекино Белгородской области. Жители города получили соответствующие предупреждения по СМС.
По информации bel.ru, Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций призвала граждан спрятаться в укрытиях. О пострадавших в результате атаки ВСУ власти не заявляли. Предположительно, украинские военные ничего не разрушили.
Ранее сообщалось об обстреле села Козинка в Грайворонском городском округе.
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