Войска ВС России поразили огнём артиллерии выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ под Артёмовском

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны России приводит сводку на 18 апреля. Так, сообщается, что на Артёмовском направление российскими войсками пресечена попытка противника контратаковать.

Огнём артиллерии группировки войск "Юг" и авиацией были поражены подразделения ВС Украины, которые выдвинулись с целью наступать в районе Часова Яра и Константиновки.

Ведомство информирует, что на данном направлении ВСУ потеряли за сутки порядка 300 боевиков, в том числе иностранных наёмников.

В районе Авдеевки поражены командные пункты двух бригад противника. На Купянском направлении обстановка напряжённая.

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