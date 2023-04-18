Министерство обороны России приводит сводку на 18 апреля. Так, сообщается, что на Артёмовском направление российскими войсками пресечена попытка противника контратаковать.
Огнём артиллерии группировки войск "Юг" и авиацией были поражены подразделения ВС Украины, которые выдвинулись с целью наступать в районе Часова Яра и Константиновки.
Ведомство информирует, что на данном направлении ВСУ потеряли за сутки порядка 300 боевиков, в том числе иностранных наёмников.
В районе Авдеевки поражены командные пункты двух бригад противника. На Купянском направлении обстановка напряжённая.
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Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.