Танки Abrams ВС США вошли в Хельсинки на фоне подготовки к созданию базы НАТО в стране

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один из читателей газеты "Фонтанка" стал свидетелем перевозки военной техники в спокойном и солнечном Хельсинки 19 апреля. На записи видно, что тягачи транспортируют танки, возможно, для учений, о которых американское посольство в Таллине сообщило в начале этой недели. Боевая машина напоминает Abrams, а впереди неё, возможно, везут БРЭМ М88А2.

В понедельник дипломатическое представительство заявило, что на этой неделе США планируют транспортировать военную технику через Эстонию для совместных учений с новым членом НАТО — Финляндией. Контингент будет состоять из боевых машин Abrams и Bradley.

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