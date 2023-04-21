Клинцевич уличил Берлин во лжи после слов о солдатах на Украине: идиотами нас считают

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Германия держит русских "за идиотов", заявляя, что ни один солдат ФРГ не ступит на украинскую землю, заявил полковник в отставке и бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. По словам военного, ещё в марте ЕС дал чётко понять о своих планах.

Как подчеркнул Клинцевич, заявление Берлина о том, что на Украине нет немецких военных — полная ересь.

"Это пыль в глаза. Нас считают за идиотов. Они полагают, что с нами можно разговаривать, как с детьми, — пояснил полковник "ПолитРоссии". — Я однозначно считаю, что в ближайшее время будут направлены сухопутные войска. Не знаю, под каким предлогом: под видом миротворцев, подразделений наведения порядка, по обеспечению безопасности ядерных объектов, по защите граждан ЕС".

Все заявления Берлина лишь "идеологический" подход, подчеркнул Клинцевич. И направлен он на население ЕС, чтобы успокоить европейцев.

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