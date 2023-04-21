Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники ФСБ по Донецкой народно республики предотвратили покушение на главу Горловки Ивана Приходько. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.

Градоначальник поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращенный теракт, отметив их профессионализм.

Убийство планировали украинские боевики, сотрудники ФСБ контролировали ситуацию и вовремя предотвратили преступление.

Как отметил Приходько, злоумышленники планировали использовать большое количество взрывчатки, что могло привести к большим жертвам.

В УФСБ отметили, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, ранее завербованный департаментом контрразведки СБУ.

Агент попытался собрать взрывное устройство в одном из заброшенных зданий, но оно взорвалось у него в руках.