Сотрудники ФСБ по Донецкой народно республики предотвратили покушение на главу Горловки Ивана Приходько. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.
Градоначальник поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращенный теракт, отметив их профессионализм.
Убийство планировали украинские боевики, сотрудники ФСБ контролировали ситуацию и вовремя предотвратили преступление.
Как отметил Приходько, злоумышленники планировали использовать большое количество взрывчатки, что могло привести к большим жертвам.
В УФСБ отметили, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, ранее завербованный департаментом контрразведки СБУ.
Агент попытался собрать взрывное устройство в одном из заброшенных зданий, но оно взорвалось у него в руках.
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