Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в зону проведения спецоперации и уже стоят на боевом дежурстве в системе противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
Он опубликовал своё фото на фоне установки и отметил, что натовское вооружение хоть и в небольшом количестве, но уже на страже страны.
"NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16!", — приводит слова Олещука "Страна.ua".
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