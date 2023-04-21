Глава ВВСУ Николай Олещук опубликовал фото на фоне ЗРК Patriot и попросил истребители F-16

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в зону проведения спецоперации и уже стоят на боевом дежурстве в системе противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Он опубликовал своё фото на фоне установки и отметил, что натовское вооружение хоть и в небольшом количестве, но уже на страже страны.

"NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16!", — приводит слова Олещука "Страна.ua".

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