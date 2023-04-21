Генерал ВС США Бен Ходжес: контрнаступление ВС Украины будет на очень узком отрезке южного фронта СВО

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы изолировать Крым, украинские силы начнут своё контрнаступление на очень узком отрезке южного фронта СВО. Это необходимо для того, чтобы пробить оборону ВС России с целью выйти к Азовскому морю. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

"Затем можно с помощью установок HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим объектам на полуострове, чтобы вывести его из игры", - сказал он в интервью Deutsche Welle*.

Ходжес считает, что ВСУ одержат победу в конфликте уже до конца текущего года, если США и страны НАТО предоставят Киеву необходимое вооружение. Ранее он заявлял, что Крым будет взят ВСУ до конца лета.

* 28 марта 2022 года Минюст РФ включил издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов.

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