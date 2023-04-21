Чтобы изолировать Крым, украинские силы начнут своё контрнаступление на очень узком отрезке южного фронта СВО. Это необходимо для того, чтобы пробить оборону ВС России с целью выйти к Азовскому морю. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.
"Затем можно с помощью установок HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим объектам на полуострове, чтобы вывести его из игры", - сказал он в интервью Deutsche Welle*.
Ходжес считает, что ВСУ одержат победу в конфликте уже до конца текущего года, если США и страны НАТО предоставят Киеву необходимое вооружение. Ранее он заявлял, что Крым будет взят ВСУ до конца лета.
* 28 марта 2022 года Минюст РФ включил издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов.
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