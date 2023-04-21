Герой России Липовой назвал причину "схода" боеприпаса над Белгородом технической ошибкой военной авиации

2:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ЧП в Белгороде обсуждают все СМИ, выстраивая различные версии произошедшего. Герой России, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru объяснил причины, по которым боеприпас упал с самолёта.

"Это техническая ошибка. Такое происходит нечасто. Бывает внештатная ситуация. Если с технической точки зрения: остаточные токи, которые находятся в вооруженных цепях, в электроцепях вооружений могут накапливаться. Всё, что в этот момент находится на подвеске, может сойти. Поэтому в данной ситуации, скорее всего, этот случай произошёл", — высказал своё мнение Липовой.

Ошибка пилота в данном случае, скорее всего, не может быть причиной случившегося, считает собеседник издания. Такие случаи иногда происходят в военной авиации, и их можно назвать банальными.

Что касается самого факта полёта самолёта над городом, Липовой объяснил, что летают воздушные судна на безопасной высоте. Кроме того, иногда бывают случаи, когда военной авиации необходимо пройти над пунктом поворота для того, чтобы выйти на заданную цель. Вероятно, в случае с приграничным Белгородом самолёт работал по целям ВСУ, и нужно было пройти именно в этом месте.

"Вообще по правилам полётов летательные аппараты должны облетать населенные пункты либо над населёнными пунктами на безопасной высоте. Но тут, вероятно, произошло стечение обстоятельств", — заключил Липовой.

20 апреля при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. Примерно в 22:05 на перекрестке Ватутина — Губкина произошёл взрыв. На проезжей части Белгорода образовалась огромная воронка.

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