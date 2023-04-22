Asia Times: новые планирующие бомбы ВС России поставили Украину и США в тупик

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Применение ВВС России высокоточных планирующих авиабомб стало неожиданностью для США и Украины, заявил военный эксперт Стивен Брайен.

Используемые российской авиацией боеприпасы значительно превосходят по мощности и надежности американские аналоги, которые Пентагон передал Украине.

"Самая драматическая демонстрация произошла 18 апреля, когда одиночная УПАБ (управляемая планирующая авиабомба. — Прим. ред.) весом 700 килограммов врезалась в укрепление ВСУ в западной части Артёмовска. Грибовидное облако от взрыва было видно за много километров", — пояснил специалист в материале для издания Asia Times.

Американские JDAM и GLSDB оказались легкой целью для российских ПВО, тогда как российские УПАБ практически невозможно сбить из-за активного маневрирования или заглушить, так как они используют не GPS, а ГЛОНАСС.

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