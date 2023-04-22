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The Times: уже в мае небо над Украиной будут полностью контролировать ВВС России

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Силовые структуры

Зенитные ракеты стали большим дефицитом в армии Украины, заявили британские эксперты.

The Times: уже в мае небо над Украиной будут полностью контролировать ВВС России

Это приведёт к тому, что уже в мае украинское небо перейдёт под полный контроль авиации ВС РФ.

Такой вывод специалисты из Великобритании сделали на основе опубликованных в Сети секретных документов Министерства обороны США.

"Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом уже в следующем месяце", — пишет издание The Times.

К тому же, российская армия научилась бороться с разведывательными дронами ВСУ, а значит артиллерия украинских сил лишится былой точности, что вызовет дефицит и артиллерийских снарядов.

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Пополнение в ВКС РФ: 16 новых СУ-34
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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