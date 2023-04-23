РВ: выстрел спецназа ЗВО ВС России отправил в полёт солдата ВСУ вместе со складом боеприпасов

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведывательному беспилотнику удалось заснять точный миномётный выстрел бойцов подразделения спецназа Западного военного округа, который отправил в воздух боевика ВСУ.

Оператор дрона обнаружил склад боеприпасов украинских сил, который охранял военнослужащий в окопе. Координаты были переданы миномётному расчёту, и националист взлетел на воздух вместе со "схроном".

"Спецназ 6-й армии ЗВО отправляет на околоземную орбиту очередного "копателя" искать лiтаки (самолёты. — Прим. ред.)", — цитирует комментарии бойцов военкор издания "Русская весна".

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