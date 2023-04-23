Разведывательному беспилотнику удалось заснять точный миномётный выстрел бойцов подразделения спецназа Западного военного округа, который отправил в воздух боевика ВСУ.
Оператор дрона обнаружил склад боеприпасов украинских сил, который охранял военнослужащий в окопе. Координаты были переданы миномётному расчёту, и националист взлетел на воздух вместе со "схроном".
"Спецназ 6-й армии ЗВО отправляет на околоземную орбиту очередного "копателя" искать лiтаки (самолёты. — Прим. ред.)", — цитирует комментарии бойцов военкор издания "Русская весна".
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