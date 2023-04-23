Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером спецназа ВС РФ группы боевиков ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Опубликовано видео, на котором снайпер из 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожает разведывательную группу Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении.

На кадрах показано, как российский военный один на один справляется с четырьмя солдатами ВСУ в лесу. Один из разведчиков выжил, однако получил ранение руки и при допросе сообщил, что он служил в 100-й бригаде территориальной обороны. Видео разместил Telegram-канал "Кремлёвская прачка".

Ранее сообщалось, что власти Польши готовятся к войне с ВС России за Львов.