Опубликовано видео, на котором снайпер из 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожает разведывательную группу Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении.
На кадрах показано, как российский военный один на один справляется с четырьмя солдатами ВСУ в лесу. Один из разведчиков выжил, однако получил ранение руки и при допросе сообщил, что он служил в 100-й бригаде территориальной обороны. Видео разместил Telegram-канал "Кремлёвская прачка".
Ранее сообщалось, что власти Польши готовятся к войне с ВС России за Львов.
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В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.