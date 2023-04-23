Арестович усомнился в желании Запада быстро закончить военный конфликт на Украине

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович рассказал, что западные союзники хорошо вооружили наземный компонент Сил обороны перед контрнаступлением, однако отказались давать дальнобойные ракеты и самолёты.

Украинский военный аналитик разочарован итогами 11-й встречи в Рамштайне, так как на ней не было ничего сказано публично о поставках на Украину западной авиации и дальнобойных ракет.

Такое решение принято не было. По крайней мере публично.

"Решения о передаче дальнобойных ракет свидетельствовало бы об однозначном намерении союзников, как можно скорее справедливо закончить эту войну", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Обрадовало Арестовича заявление Йенса Столтенберга о желании сделать Украину членом Североатлантического альянса.

Ранее Алексей Арестович заявил, что спецслужбы США допустили три серьёзных стратегических просчёта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.