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Арестович усомнился в желании Запада быстро закончить военный конфликт на Украине

1:00
Силовые структуры

Алексей Арестович рассказал, что западные союзники хорошо вооружили наземный компонент Сил обороны перед контрнаступлением, однако отказались давать дальнобойные ракеты и самолёты.

Арестович усомнился в желании Запада быстро закончить военный конфликт на Украине

Украинский военный аналитик разочарован итогами 11-й встречи в Рамштайне, так как на ней не было ничего сказано публично о поставках на Украину западной авиации и дальнобойных ракет.

Такое решение принято не было. По крайней мере публично.

"Решения о передаче дальнобойных ракет свидетельствовало бы об однозначном намерении союзников, как можно скорее справедливо закончить эту войну", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Обрадовало Арестовича заявление Йенса Столтенберга о желании сделать Украину членом Североатлантического альянса. 

Ранее Алексей Арестович заявил, что спецслужбы США допустили три серьёзных стратегических просчёта.

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Обсуждение военной помощи Украине на базе "Рамштайн"
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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