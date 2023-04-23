Алексей Арестович рассказал, что западные союзники хорошо вооружили наземный компонент Сил обороны перед контрнаступлением, однако отказались давать дальнобойные ракеты и самолёты.
Украинский военный аналитик разочарован итогами 11-й встречи в Рамштайне, так как на ней не было ничего сказано публично о поставках на Украину западной авиации и дальнобойных ракет.
Такое решение принято не было. По крайней мере публично.
"Решения о передаче дальнобойных ракет свидетельствовало бы об однозначном намерении союзников, как можно скорее справедливо закончить эту войну", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Обрадовало Арестовича заявление Йенса Столтенберга о желании сделать Украину членом Североатлантического альянса.
Ранее Алексей Арестович заявил, что спецслужбы США допустили три серьёзных стратегических просчёта.
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