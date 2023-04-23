Baijiahao: российский ЗРК С-400 превосходит американский Patriot по всем параметрам

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 стала "карой небесной", которая стоит на защите воздушного пространства России. Мощные оборонительные возможности зенитного ракетного комплекса (ЗРК) обошли даже распиаренный американский Patriot. Об этом заявили аналитики китайского издания Baijiahao.

Масса одного снаряда ЗРК С-400 эквивалентна двум ракетам Patriot, а дальность полёта — в два раза больше. Одним из преимуществ российской системы является то, что комплекс способен выпускать ракеты разных типов. Кроме того, может быть запущен особый снаряд 40Н6, который увеличивает радиус действия С-400 до 400 километров, что делает его самой дальнобойной ракетой класса "земля-воздух" в мире, отметили эксперты.

Максимальная дальность перехвата российского ЗРК в пять раз больше, чем у Patriot. Благодаря этому система ПВО позволяет выстроить многоуровневую оборону России, а также сдерживает противников от возможной атаки, считают в Китае.

"Повелитель ракет" — ЗРК С-400 — забрал звание самого передового зенитного ракетного комплекса у американского Patriot. Он перехватит любую угрозу и сдержит всех врагов Москвы", — сделали вывод аналитики.

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