Российские военные в зоне спецоперации начали использовать специальные "плащи-невидимки", скрывающие их от тепловизора. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сделаны плащи из специального теплоизоляционного материала, который мешает ночью увидеть человека в тепловизор. Тепло, которое выделяет тело, поглощается материалом и скрывает его от спецприборов. Это даёт бойцам ВС РФ возможность приближаться в тёмное время суток к позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), оставаясь незамеченными.
Авторы канала отметили, что это не новая тема, о подобных разработках не раз сообщалось еще до начала СВО в России и других странах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.