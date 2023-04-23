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РВ: военные России в зоне СВО начали использовать специальные плащи, скрывающие от тепловизора

0:46
Силовые структуры

Российские военные в зоне спецоперации начали использовать специальные "плащи-невидимки", скрывающие их от тепловизора. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: военные России в зоне СВО начали использовать специальные плащи, скрывающие от тепловизора

Сделаны плащи из специального теплоизоляционного материала, который мешает ночью увидеть человека в тепловизор. Тепло, которое выделяет тело, поглощается материалом и скрывает его от спецприборов. Это даёт бойцам ВС РФ возможность приближаться в тёмное время суток к позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), оставаясь незамеченными.

Авторы канала отметили, что это не новая тема, о подобных разработках не раз сообщалось еще до начала СВО в России и других странах.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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