Стрелков: наступление украинской армии начнётся на майских праздниках

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Распутица и дождливая погода не дают ВСУ начать быстрое наступление.

Об этом сообщил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он отметил, что до начала наступления ВСУ успеха российских войск на Донецком фронте не прогнозирует, но Артёмовск дожать всё же удастся.

"Противник цепляется только за несколько кварталов многоэтажных домов, расположенных на западе города, которые он превратил в свой последний опорный пункт, — цитирует Стрелкова "ПолитНавигатор".

Он отметил, что до начала мая наступления ВСУ не ожидает, поскольку прошли сильные дожди — земля раскисла, а даже если националистам удастся взять передовые позиции, прорыва Киев осуществить не сможет. Поэтому всё начнётся в начале мая — с 1 по 10, прогнозирует экс-министр обороны ДНР.