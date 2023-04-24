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РВ: ВСУ заняли "плацдарм" на берегу у Херсона, есть угроза контрнаступления

1:08
Силовые структуры

Украинские войска заняли участок в так называемом районе Дачи — клочок суши располагается на самом берегу Днепра у Херсона. Некоторые аналитики полагают, что именно он может послужить "плацдармом" для контрнаступления ВСУ.

РВ: ВСУ заняли "плацдарм" на берегу у Херсона, есть угроза контрнаступления

Военные корреспонденты "Русской весны" отметили, что противник продолжает вести разведку малыми группами в районе на протяжении нескольких месяцев. Боевики высаживаются на берег, но их накрывает артиллерийский огонь российской армии. Солдаты ВСУ прячутся в заброшенных дачных домах, однако не могут скрыться от дронов ВС РФ.

"В итоге целых домов в районе Дачи всё меньше, ВСУшники увозят раненых и погибших, и затем приплывают новые", — указали военкоры.

Австралийский журналист Натан Русер также заявил, что болотистая местность не подходит для "плацдарма". Другой аналитик подтвердил, что украинская группировка действительно занимает участок суши на левом берегу Днепра, однако "болото без дорог" не поможет им начать активные манёвры.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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