Три безэкипажных быстроходных катера со стороны ВСУ пытались нанести урон Севастопольской бухте, где находится пункт базирования Черноморского флота. Как сообщает Министерство обороны, атаку удалось предотвратить.
Уточняется, что все надводные БПЛА армии Украины ликвидированы. Потерь со стороны ВС РФ не наблюдается.
Напомним, что 24 апреля около 3:30 утра киевский режим предпринял попытку атаковать Севастополь.
"Сейчас в городе тихо", - сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
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Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.