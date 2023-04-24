Политолог назвал "прикрывающей версией" информацию, что США помешали ВСУ ударить по Москве

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американское издание Washington Post опубликовало статью, в которой утверждает, что США якобы помешали Украине нанести удар по Москве на годовщину начала СВО 24 февраля. Насколько стоит доверять подобным сообщениям, ответил Pravda.Ru политолог Владимир Васильев. Он назвал эту информацию "прикрывающей версией".

"В последнее время мы видим явное усиление активности ВСУ по всем направлениям, в том числе и применительно к территории РФ, включая Крым. С моей точки зрения, идёт некий процесс "щупанья воды". Дело всё в том, что такие удары или планируются, а, возможно, уже даже где-то в той или иной форме начинают осуществляться. Но мы знаем достаточно жёсткие заявления российского руководства по этой проблеме", — отметил эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день такие СМИ как Washington Post и New York Times являются двумя основными источниками для слива информации от администрации Белого дома для прояснения ориентации и политики.

"Прибегают к такой, что ли, тактике, смысл которой состоит в том, что даже если эти удары будут нанесены, и они вызовут самую негативную реакцию России, чтобы откреститься и сказать, что это, мол, сделано было по инициативе самой украинской стороны. Вот для чего это делается", — заключил аналитик.

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