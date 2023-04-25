Компьютерные атаки на российские ресурсы стали продолжительнее, но дешевле

По сравнению с прошлым годом, продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы сократилась более чем в шесть раз и теперь составляет в среднем двое суток.
Согласно аналитикам, злоумышленники стали более избирательны в выборе своих жертв и перестали использовать дорогостоящие инструменты для атак. Вместо этого они предпочитают экономные способы нападения на незащищенные IT-ресурсы.
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Боевики украинской армии увозят раненых и погибших, но затем приплывают лодки с новыми солдатами.