Жители Куйбышевского района Донецка лишены электроснабжения по причине боевой атаки со стороны ВСУ. На данный момент известно о порядка 2-х тысяч людей, чьи квартиры остались без света. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района повреждена ЛЭП в посёлке Застанционный. Без электроснабжения остались около 2000 абонентов"
Помимо задетых линий электропередачи, пострадали 12 трансформаторных подстанций.
Напомним, что ранее армия Украины обстреляла Киевский и Куйбышевский районы Донецка при помощи десяти снарядов калибра 155 мм.
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