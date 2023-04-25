Около 2 тысяч абонентов Донецка остались без света из-за обстрела

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жители Куйбышевского района Донецка лишены электроснабжения по причине боевой атаки со стороны ВСУ. На данный момент известно о порядка 2-х тысяч людей, чьи квартиры остались без света. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

"В результате обстрела Куйбышевского района повреждена ЛЭП в посёлке Застанционный. Без электроснабжения остались около 2000 абонентов"

Помимо задетых линий электропередачи, пострадали 12 трансформаторных подстанций.

Напомним, что ранее армия Украины обстреляла Киевский и Куйбышевский районы Донецка при помощи десяти снарядов калибра 155 мм.