Российские беспилотники-камикадзе "Ланцет" массово уничтожают американские артиллерийские системы М777 у Сватово-Кременной.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Издание предоставляет видео, где американская артиллерийская 155-мм "Три топора" уничтожена десантниками при помощи дрона-камикадзе. Военкоры сообщили, что отработали бойцы псковской 76-й дивизии ВДВ на Южном фронте.
Также показано, как другие бойцы 390-го полка уничтожают аналогичную гаубицу М-777 беспилотников-камикадзе "Ланцет", но уже на Херсонском направлении.
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