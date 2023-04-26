Подполковник Иванников: Киев планирует захватить Брянск или Белгород для шантажа Москвы

Контрнаступление ВСУ начнётся в направлении Брянской и Белгородской областей для вторжения на российскую территорию, заявил подполковник МВД в запасе Олег Иванников.

Атака начнётся со стороны Харьковской области и будет освещаться иностранными корреспондентами, добавил он.

"Большая группа французских журналистов заехала в Харьков, и, скорее всего, контрудар будет по северным регионам — это Брянская область, Белгородская", — пояснил военный эксперт в интервью изданию URA.RU.

Он предполагает, что Генштаб ВСУ планирует захватить несколько областных центров, а после шантажировать Москву с целью прекратить спецоперацию ВС РФ.

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