РВ: последний путь снабжения ВС Украины в Артёмовске оказался под огнём артиллерии ВС России

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехе войск ВС РФ.

Последний путь снабжения ВСУ в Артёмовске оказался под огнём российской артиллерии, которая атакует просёлочную трассу. После перерезания "дороги жизни" киевские войска с трудом могут доставлять подкрепления, боеприпасы и вывозить раненых.

Ранее Алексей Леонков заявил о резкой смене тактики ВС Украины в обороне Артёмовска. Противник сосредоточился на применении маленьких беспилотных летательных аппаратов с камерами, которые могут постоянно находиться в воздухе и сообщать об обстановке.