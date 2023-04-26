Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехе войск ВС РФ.
Последний путь снабжения ВСУ в Артёмовске оказался под огнём российской артиллерии, которая атакует просёлочную трассу. После перерезания "дороги жизни" киевские войска с трудом могут доставлять подкрепления, боеприпасы и вывозить раненых.
Ранее Алексей Леонков заявил о резкой смене тактики ВС Украины в обороне Артёмовска. Противник сосредоточился на применении маленьких беспилотных летательных аппаратов с камерами, которые могут постоянно находиться в воздухе и сообщать об обстановке.
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