Российские войска нанести удары из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" по позициям украинской армии в городе Марьинка. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев отметил, что было выпущено три ракеты.
"Более-менее успешно продвигаемся. Может, не быстро, но зато с минимальными потерями", — рассказал один из военнослужащих.
Газдиев подчеркнул, что на данный момент под контролем противника остаётся около 25 процентов территории населённого пункта.
"Страшная вещь наш "Корнет". Особенно с термобарическими боеприпасами", — подчеркнул военкор в своём Telegram-канале.
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