Военкор RT Газдиев показал удары ПТРК "Корнет" по позициям ВСУ в Марьинке

Российские войска нанести удары из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" по позициям украинской армии в городе Марьинка. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев отметил, что было выпущено три ракеты.

"Более-менее успешно продвигаемся. Может, не быстро, но зато с минимальными потерями", — рассказал один из военнослужащих.

Газдиев подчеркнул, что на данный момент под контролем противника остаётся около 25 процентов территории населённого пункта.

"Страшная вещь наш "Корнет". Особенно с термобарическими боеприпасами", — подчеркнул военкор в своём Telegram-канале.