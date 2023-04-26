Военкор Котенок: в зоне СВО уничтожен сражавшийся за Украину россиянин с позывным "Стрём"

В зоне проведения спецоперации уничтожен россиянин Дмитрий с позывным "Стрём", сражавшийся на стороне киевского режима. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

По его словам, гражданин РФ был участником так называемого "Русского Добровольческого Корпуса".

Он добавил, что Дмитрий "сбежал на Украину", когда РФ начала специальную военную операцию (СВО).

Как пояснил военкор, вместе со "Стрёмом" под огонь российской артиллерии попали ещё два боевика из "Корпуса". Котенок подчеркнул, что их госпитализировали с серьёзными ранениями.

Ранее на границе с Украиной задержали россиянина, который пытался уехать сражаться за Киев. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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