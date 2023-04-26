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Военкор Котенок: в зоне СВО уничтожен сражавшийся за Украину россиянин с позывным "Стрём"

Силовые структуры

В зоне проведения спецоперации уничтожен россиянин Дмитрий с позывным "Стрём", сражавшийся на стороне киевского режима. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

Военкор Котенок: в зоне СВО уничтожен сражавшийся за Украину россиянин с позывным "Стрём"

По его словам, гражданин РФ был участником так называемого "Русского Добровольческого Корпуса".

Он добавил, что Дмитрий "сбежал на Украину", когда РФ начала специальную военную операцию (СВО).

Как пояснил военкор, вместе со "Стрёмом" под огонь российской артиллерии попали ещё два боевика из "Корпуса". Котенок подчеркнул, что их госпитализировали с серьёзными ранениями.

Ранее на границе с Украиной задержали россиянина, который пытался уехать сражаться за Киев. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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