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Кашеварова о контрнаступлении ВСУ: Украина блефует

1:12
Силовые структуры

Анастасия Кашеварова уверена, что Украина делает вид, что у неё всё отлично на фронте, а Россия на это ведётся.

Кашеварова о контрнаступлении ВСУ: Украина блефует

Журналистка считает, что Украине удалось ввести Россию в заблуждение.

"У России в руках сильные карты, Украина же блефует. И что сказать — убедительно блефует. Наши ведутся. В некоторых моментах подыгрывают и прогибаются", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Кашеварова назвала заявления Кирилла Буданова про Крым и про обмен всех на всех блефом.

Он отметила, что блеф ВСУ сопровождается отправкой беспилотников в Подмосковье, и обстрелами Белгородской, Курской, Брянской областей, убийством значимых людей и распространением паники.

Такие действия, по словам Кашеваровой, заставляют РФ идти на сделки и совершать "жесты доброй воли".

По мнению журналистки, российские военные сидят в окопах и чего-то ждут, в то время, как "у нас в тылу столько военных — на два контрнаступа уж точно есть".

Ранее Анастасия Кашеварова высказалась о дезертирстве из зоны СВО.

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Россия кишит агентами СБУ: пора вводить режим ЧП?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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