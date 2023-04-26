МК: генерал Липовой рассказал, что ждёт собравшихся захватывать города России боевиков ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой объяснил, что ждёт террористов ВСУ, которые собрались захватывать небольшие города России, чтобы потом "обменивать" их на утраченные Украиной территории.

Ранее о подобных планах заявил командир украинской бригады "Азов"* Богдан Кротевич.

Эксперт напомнил, что с такими террористическими угрозами Россия уже имела дело в недавнем прошлом — 15-20 лет назад так действовали боевики на Северном Кавказе.

История знает, чем всё закончилось. Шамиль Басаев вместе с другими боевиками был убит в ходе спецоперации, напомнил генерал.

По его словам, новоявленных командиров-террористов ждёт та же судьба. Их уничтожат, как только они попробуют совершить что-то подобное.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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