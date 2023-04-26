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Арестован начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения ВС РФ

1:17
Силовые структуры

Стало известно об аресте начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александра Денисова. Его обвиняют в хищении танковых двигателей.

Арестован начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения ВС РФ

По версии обвинения, с осени 2021-го по весну 2022 года он в составе организованной группы похитил двигатели от танков на сумму 20,5 млн руб.

"Воровались двигатели от танков Т-90! Те самые "танки прорыва", на которые буквально молятся наши бойцы на передовой, так как эта машина на порядок лучше того же Т-72", — прокомментировал новость журналист Дмитрий Борисенко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что адвокат арестованного заверяет, что доказательств виновности Денисова нет, однако факт исчезновения двигателей, предназначенных для нужд СВО, имеется.

2019 году за похожее деяние был осужден бывший начальник отделения снабжения автобронетанковой службы Южного военного округа подполковник запаса Дмитрий Седов.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года Россия произведёт 1500 танков Т-90М.

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Зачем на современные танки Т-90 ставят советские двигатели?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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