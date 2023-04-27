Марочко: группа наёмников переброшена к границе России рядом с Харьковской областью

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские разведчики выявили на территории одного из населённых пунктов Харьковской области, который граничит с РФ, группу иностранных наёмников, состоящую из 100 человек.

По словам подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, военнослужащих обеспечили единой военной формой западного образца. Он также отметил, что им выдали стрелковое оружие НАТО. Как пояснил подполковник, речь идёт о штурмовых винтовках М-16.

"В Харьковской области в одном из населённых пунктов, граничащих с территорией РФ, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что боевики, сражающиеся на стороне Киева, общаются между собой на английском и польском языках.

Ранее журналисты Politico назвали северо-восточную часть Харьковской области одним из самых вероятных мест начала контрнаступления украинской армии.

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