Московский метрополитен получил сообщения о минировании сразу всех станций

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня утром все станции Московского метрополитена получили сообщения о возможном минировании от неизвестных авторов, сообщает источник в экстренных службах столицы.

В настоящее время проводятся проверки. Информация уточняется. Сообщений об эвакуации не поступало, передает РИА "Новости".

Кроме того, по словам анонима, были получены сообщения о возможном минировании ТРЦ "Кунцево плаза", "Океания" и "Рио". В дополнение к этому, вновь "оказалась заминирована" редакция издания "Царьград".

Известно, что деннь назад в московских аэропортах были проведены массовые проверки после получения анонимного звонка о возможном минировании Жуковского, Домодедова и Шереметьева.

На данный момент не было объявлено о необходимости эвакуации, однако работают кинологи с собаками, сообщают СМИ.