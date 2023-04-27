Сегодня утром все станции Московского метрополитена получили сообщения о возможном минировании от неизвестных авторов, сообщает источник в экстренных службах столицы.
В настоящее время проводятся проверки. Информация уточняется. Сообщений об эвакуации не поступало, передает РИА "Новости".
Кроме того, по словам анонима, были получены сообщения о возможном минировании ТРЦ "Кунцево плаза", "Океания" и "Рио". В дополнение к этому, вновь "оказалась заминирована" редакция издания "Царьград".
Известно, что деннь назад в московских аэропортах были проведены массовые проверки после получения анонимного звонка о возможном минировании Жуковского, Домодедова и Шереметьева.
На данный момент не было объявлено о необходимости эвакуации, однако работают кинологи с собаками, сообщают СМИ.
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