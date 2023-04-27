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Московский метрополитен получил сообщения о минировании сразу всех станций

0:57
Силовые структуры

Сегодня утром все станции Московского метрополитена получили сообщения о возможном минировании от неизвестных авторов, сообщает источник в экстренных службах столицы.

Московский метрополитен получил сообщения о минировании сразу всех станций

В настоящее время проводятся проверки. Информация уточняется. Сообщений об эвакуации не поступало, передает РИА "Новости".

Кроме того, по словам анонима, были получены сообщения о возможном минировании ТРЦ "Кунцево плаза", "Океания" и "Рио". В дополнение к этому, вновь "оказалась заминирована" редакция издания "Царьград".

Известно, что деннь назад в московских аэропортах были проведены массовые проверки после получения анонимного звонка о возможном минировании Жуковского, Домодедова и Шереметьева.

На данный момент не было объявлено о необходимости эвакуации, однако работают кинологи с собаками, сообщают СМИ.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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