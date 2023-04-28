РВ: под Киевом осколок ракеты разрушил стену жилого дома при работе ПВО ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня ночью осколок ракеты разрушил стену в многоэтажном доме под Киевом. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Как заявил губернатор Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, попадание в жилой дом в Украинке вызвано падением обломков сбитой российской ракеты.

По словам чиновника, повреждены квартиры на пятом и шестом этажах. При этом он же утверждает, что все выпущенные Россией 11 ракет были сбиты над областью.

Тем самым киевские власти признают, что попадание в дом — результат работы ПВО, заключили военкоры.

Ранее также сообщалось, что при попытке ПВО сбить крылатую ракету взорвана многоэтажка в Умани в Черкасской области.

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