Арестович раскрыл план ВСУ по захвату Крыма: Начнём с Крымского моста, чтобы было повеселее

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович подробно рассказал, как будут действовать ВСУ, чтобы захватить Крым.

Украинский военный аналитик озвучил план атаки на полуостров.

"Весь праздник начнётся, когда мы выйдем на границу. Начнём с Крымского моста, чтобы было повеселее. А потом начнётся обработка стратегических складов, военных баз, заводов, которые имеют отношение к поддержанию боеспособности российской группировки", — объяснил бывший помощник Владимира Зеленского.

Он напомнил о видео из Интернета, на котором женщина плакала о том, что не хочет покидать Крым после взрыва в Евпатории.

"Это был детский сад. Таких событий будет по 10 на неделю", — пообещал Арестович.

Он порекомендовал крымчанам морально настраиваться.

"Я бы уже паковал чемоданы, пока Крымский мост цел", — заявил аналитик.

Ранее военные аналитики Hudson Institute заявляли, что Украина планирует захватить Крым для НАТО.

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