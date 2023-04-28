Алексей Арестович подробно рассказал, как будут действовать ВСУ, чтобы захватить Крым.
Украинский военный аналитик озвучил план атаки на полуостров.
"Весь праздник начнётся, когда мы выйдем на границу. Начнём с Крымского моста, чтобы было повеселее. А потом начнётся обработка стратегических складов, военных баз, заводов, которые имеют отношение к поддержанию боеспособности российской группировки", — объяснил бывший помощник Владимира Зеленского.
Он напомнил о видео из Интернета, на котором женщина плакала о том, что не хочет покидать Крым после взрыва в Евпатории.
"Это был детский сад. Таких событий будет по 10 на неделю", — пообещал Арестович.
Он порекомендовал крымчанам морально настраиваться.
"Я бы уже паковал чемоданы, пока Крымский мост цел", — заявил аналитик.
Ранее военные аналитики Hudson Institute заявляли, что Украина планирует захватить Крым для НАТО.
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