Марков: контрнаступление ВСУ может начаться в любую минуту, а министр Обороны РФ улетел

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, почему глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уехал в Индию, когда российская армия готовится оборонять атаку ВСУ.

Марков напомнил, что Индия не стремится стать союзницей России и неизменно занимает нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине. Тем не менее Шойгу участвует в совещании с министрами обороны ШОС.

"Что это? Глупость или предательство? Или неадеквтность и агония?" — озвучивает политолог вопросы тех, кто недоволен отъездом Шойгу из страны.

Марков пояснил, что визит главы Минобороны РФ в Индию связан с тем, что военное руководство России демонстрирует полную уверенность в том, что армия РФ разгромит ВСУ.

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