Экс-разведчик армии США Риттер: при нападении Киева на Москву всех украинцев ждала бы смерть

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

При нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву Киеву грозило бы разрушение. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Отвечая на вопрос журналиста Стивена Гарднера о последствиях возможного удара по Москве, бывший разведчик отметил, что данный шаг спровоцирует эскалацию конфликта.

"США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападёте на Москву, то начнётся настоящая война, и вы все умрёте", — подчеркнул Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

По его словам, при таком сценарии президента Украины Владимира Зеленского ждала бы смерть в течение пары недель. Экс-офицер напомнил о судьбе Ирака, на территории которого американская армия разрушила парламент и другие объекты, связанные с политической сферой. Киеву грозило бы аналогичное будущее после нападения на Москву, резюмировал бывший военный.

Ранее Риттер заявил, что к концу конфликта Зеленского и его команды просто не будет, а контакты Киева с Вашингтоном признают незаконными.

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