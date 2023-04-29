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Экс-разведчик армии США Риттер: при нападении Киева на Москву всех украинцев ждала бы смерть

1:13
Силовые структуры

При нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву Киеву грозило бы разрушение. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Экс-разведчик армии США Риттер: при нападении Киева на Москву всех украинцев ждала бы смерть

Отвечая на вопрос журналиста Стивена Гарднера о последствиях возможного удара по Москве, бывший разведчик отметил, что данный шаг спровоцирует эскалацию конфликта.

"США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападёте на Москву, то начнётся настоящая война, и вы все умрёте", — подчеркнул Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

По его словам, при таком сценарии президента Украины Владимира Зеленского ждала бы смерть в течение пары недель. Экс-офицер напомнил о судьбе Ирака, на территории которого американская армия разрушила парламент и другие объекты, связанные с политической сферой. Киеву грозило бы аналогичное будущее после нападения на Москву, резюмировал бывший военный.

Ранее Риттер заявил, что к концу конфликта Зеленского и его команды просто не будет, а контакты Киева с Вашингтоном признают незаконными.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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