Боевики Украины очень измотаны и вряд ли смогут пойти в наступление, заявили американские аналитики.
Кроме прочего, у ВСУ заканчиваются боеприпасы, а боевые задачи, которые Киев ставит перед солдатами "пугают".
"После 14 месяцев непрекращающихся боёв украинские солдаты измотаны, — пишет New York Times. — Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укреплённые за десять месяцев российские рубежи".
Кроме того, ВСУ необходимо справится с проблемами в собственной армии, прежде чем говорить о наступлении.
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