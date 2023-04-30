NYT: ВСУ слишком измотаны для контрнаступления. Боевые задачи пугают

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Украины очень измотаны и вряд ли смогут пойти в наступление, заявили американские аналитики.

Кроме прочего, у ВСУ заканчиваются боеприпасы, а боевые задачи, которые Киев ставит перед солдатами "пугают".

"После 14 месяцев непрекращающихся боёв украинские солдаты измотаны, — пишет New York Times. — Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укреплённые за десять месяцев российские рубежи".

Кроме того, ВСУ необходимо справится с проблемами в собственной армии, прежде чем говорить о наступлении.

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