Зенитчики из ЗВО сбили украинский дрон-наводчик Bayraktar

Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сбили украинский БПЛА-наводчик Bayraktar, сообщил военнослужащий с позывным "Ректор".

По его словам, ВСУ отправляли дрон в разведку и благодаря его данным наводили прицельный огонь по российским расположениям и боевым порядкам.

"Была обнаружена цель, которая по своим лётным характеристикам соответствовала БПЛА. После обнаружения цели было произведено её опознавание", — рассказал военный РИА Новости.

Российские зенитчики получили ответ, что БПЛА не принадлежит ВС РФ, и ударили по дрону. После его уничтожения, огонь со стороны ВСУ резко ослаб.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.