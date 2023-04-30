Полковник Жданов допустил заход ВСУ на территорию России в ходе контрнаступления

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска в рамках масштабного контрнаступления могут зайти на приграничные территории России. Об этом заявил полковник запаса Генерального штаба ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов.

"Если Генштаб примет решение проводить контрнаступление вдоль госграницы, тогда да", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Полковник подчеркнул, что это будет кратковременная операция, цель которой состоит в выполнении определённых задач. ВСУ осуществят вторжение для того, чтобы попытаться перерезать логистические пути, по которым идёт поставка дополнительных резервов для российской армии, указал Жданов.

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