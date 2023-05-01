Экс-советник Кучмы Соскин осудил Зеленского за сравнение конфликта с Россией с пирогом

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин раскритиковал действующего главу государства Владимира Зеленского за сравнение конфликта с Россией с пирогом, который необходимо "разрезать на кусочки" для достижения успеха.

Эксперт назвал соответствующее высказывание руководителя Украины безумным и непонятным.

"Уже от этого пирога сотни тысяч на Украине убиты и ранены. Это какой-то смертельный пирог, получается", — подчеркнул Соскин на своём YouTube-канале.

По его мнению, Зеленский делает много громких заявлений в преддверии планируемого контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Политолог порекомендовал украинскому президенту изучить политическую историю собственной страны, чтобы не ухудшить её положение.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт с Россией похож на пирог, который нельзя проглотить из-за внушительных размеров, поэтому его следует "разделить на кусочки".

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