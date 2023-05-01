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Арестович высказался об авариях на ж/д в Брянской и Ленинградской областях

0:39
Силовые структуры

Алексей Арестович прокомментировал подрыв ЛЭП в Ленинградской области и аварию на ж/д путях в Брянской области.

Арестович высказался об авариях на ж/д в Брянской и Ленинградской областях

Украинский военный аналитик высказался о ночном налёте на Днепропетровскую область. Он сообщил, что ранения и травмы получили 34 человека.

Далее он позлорадствовал по поводу инцидентов на российских железных дорогах.

"Подорванная линия ЛЕП и сошедший с рельс поезд — с возгоранием цистерн с топливом. То ли ещё будет, зайчики. То ли ещё будет", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

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В Брянской области ПОДОРВАН грузовой состав
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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