Военкор Коц опроверг сообщения украинских блогеров о прорыве обороны ВС РФ под Гуляйполем

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские блогеры утверждают, что группировка ВСУ якобы прорвала оборону российской армии в районе Гуляйполя Запорожской области. Однако военный корреспондент Александр Коц опроверг эти слухи и подчеркнул, что боевики ничего не захватили в регионе.

Военкор отметил, что осмотрел населённые пункты Новосёловка, Степановка и Марфополь и проехал до места, откуда открывается вид на дачи Гуляйполя.

"Ничего на этом направлении противник не отжал. Но постепенно наглеет", — указал Коц в своём Telegram-канале.

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