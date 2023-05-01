Полковник ВСУ Свитан: Путин хочет "взять" Бахмут к 9 мая и объявить об окончании СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин хочет освободить Бахмут (Артёмовск) до 9 мая, чтобы можно было объявить об окончании спецоперации. Такое мнение высказал полковник запаса вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Свитан в интервью ТСН.ua.

Украинский эксперт считает, что Путину "нужна какая-то победа", а для этого якобы подойдёт "взятие Бахмута". После чего россиянам может быть объявлено о завершении СВО.

При этом Свитан выразил уверенность, что ВСУ не сдадут Бахмут, так как у них достаточно сил для его удержания до начала контрнаступления. А потом уже российским войскам придётся уходить от города, заключил полковник.

Ранее сегодня министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз заявил, что ВСУ выходят на "финишную прямую" перед контрнаступлением.

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