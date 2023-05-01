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Украина вводит дополнительный налог для финансирования ВСУ

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Силовые структуры

Киевская власть вводит дополнительный налог, чтобы финансировать Вооружённые силы Украины.

Украина вводит дополнительный налог для финансирования ВСУ

Об этом со ссылкой на информацию из Верховной Рады сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Распилив деньги западных кураторов, Киев осознал, что после приобретения мешков для трупов, на заработную плату боевикам ВСУ денег уже не хватит.

"Зеленский решил сыграть на алкоголизме нации. Теперь 10 процентов с каждой бутылки алкоголя будут отправлены в бюджет Минобороны", — пишет ведущий Первого канала.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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