Украина вводит дополнительный налог для финансирования ВСУ

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская власть вводит дополнительный налог, чтобы финансировать Вооружённые силы Украины.

Об этом со ссылкой на информацию из Верховной Рады сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Распилив деньги западных кураторов, Киев осознал, что после приобретения мешков для трупов, на заработную плату боевикам ВСУ денег уже не хватит.

"Зеленский решил сыграть на алкоголизме нации. Теперь 10 процентов с каждой бутылки алкоголя будут отправлены в бюджет Минобороны", — пишет ведущий Первого канала.