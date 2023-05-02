Солдаты украинской армии проводят испытания наземного дрона-камикадзе, который оснащён сразу двумя минами ТМ-60. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Боевики подорвали беспилотник под автомобилем, в результате чего машину разорвало на части. Военкоры отметили, что две противотанковые мины способны уничтожить бронированную технику. Однако дрон может оказаться неэффективным на поле боя из-за небольших колес.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.