Задержаны подозреваемые в покушении на замглавы ГУВД Мелитополя

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали подозреваемых в покушении на заместителя начальника областного ГУВД. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по области.

Отмечается, что злоумышленников удалось задержать по горячим следам. По данным ФСБ, они планировали совершить еще один террористический акт.

Напомним, ранее у дома замглавы ГУВД прозвучал взрыв, когда высокопоставленный сотрудник полиции направлялся на работу. Сработало самодельное взрывное устройство.