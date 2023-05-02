Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали подозреваемых в покушении на заместителя начальника областного ГУВД. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по области.
Отмечается, что злоумышленников удалось задержать по горячим следам. По данным ФСБ, они планировали совершить еще один террористический акт.
Напомним, ранее у дома замглавы ГУВД прозвучал взрыв, когда высокопоставленный сотрудник полиции направлялся на работу. Сработало самодельное взрывное устройство.
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